Ciné ludique Cinévals Saint-Jean-d’Angély

Ciné ludique

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Séance de cinéma ; Olivia

Réalisation Irene Iborra

Casting Eliza Cornet, Jordi Évole, Gaspard Rouyer

Genre Animation

.

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.cinevals@veocinemas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Ciné ludique Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-02-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge