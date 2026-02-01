Ciné ludique Cinévals Saint-Jean-d’Angély
Ciné ludique Cinévals Saint-Jean-d’Angély mardi 17 février 2026.
Ciné ludique
Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Séance de cinéma ; Olivia
Réalisation Irene Iborra
Casting Eliza Cornet, Jordi Évole, Gaspard Rouyer
Genre Animation
Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.cinevals@veocinemas.fr
