Ciné ludique Cinévals Saint-Jean-d’Angély

Ciné ludique Cinévals Saint-Jean-d’Angély mardi 17 février 2026.

Ciné ludique

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17

Date(s) :
2026-02-17

Séance de cinéma ; Olivia
Réalisation Irene Iborra
Casting Eliza Cornet, Jordi Évole, Gaspard Rouyer
Genre Animation
  .

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact.cinevals@veocinemas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Ciné ludique Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-02-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge