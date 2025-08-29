CINÉ MA EN PLEIN AIR « Un p’tit truc en plus » Place de l’Église Saint-Denis-du-Maine

CINÉ MA EN PLEIN AIR « Un p’tit truc en plus » Place de l’Église Saint-Denis-du-Maine vendredi 29 août 2025.

CINÉ MA EN PLEIN AIR « Un p’tit truc en plus »

Place de l’Église Base de loisirs de la Chesnaie Saint-Denis-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29 21:15:00

fin : 2025-08-29 23:00:00

Date(s) :

2025-08-29

Cinéma en plein air à Saint Denis du Maine

Dans le cadre de l’événement « les Jeux du Pays de Meslay-Grez », retrouvez à la base de loisirs de la Chesnaie le film « Un p’tit truc en plus » en plein air à 21h15.

Animations sportives de 15h à 19h. Projection précédée d’un quizz. Restauration sur place.

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.

*en cas de repli salle de la Dioniselle*

Informations 02 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org .

Place de l’Église Base de loisirs de la Chesnaie Saint-Denis-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org

English :

Open-air cinema in Saint Denis du Maine

German :

Freiluftkino in Saint Denis du Maine

Italiano :

Cinema all’aperto a Saint Denis du Maine

Espanol :

Cine al aire libre en Saint Denis du Maine

L’événement CINÉ MA EN PLEIN AIR « Un p’tit truc en plus » Saint-Denis-du-Maine a été mis à jour le 2025-08-16 par SUD MAYENNE