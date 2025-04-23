Ciné m’accueille Compostelle Ciné Presqu’île Guérande

Ciné m’accueille Compostelle

Ciné Presqu’île 4 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 14:00:00

fin : 2026-04-02 17:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Le CCAS de Guérande vous invite à une séance de cinéma conviviale et inclusive au Ciné Presqu’île.

Dans le cadre du dispositif Ciné m’accueille , venez découvrir le film Compostelle .

Parce que la culture constitue un vecteur d’intégration et d’épanouissement, le Centre Communal d’Action Sociale de Guérande, dans le cadre de sa mission de développement social, organise des séances de cinéma en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap.

Cette initiative, en partenariat avec Ciné Presqu’île, a pour objectif de développer le lien social et familial et de lutter contre l’isolement. Elle permet également d’intégrer le public des personnes âgées/personnes en situation de handicap au sein de la cité en ouvrant les séances au grand public.

Conditions handi-accueillantes

Niveau sonore adapté

Salle accessible à tous

Luminosité garantie dans la salle même durant la séance

Présence d’une équipe de bénévoles de l’association Handy-Rétro et de professionnels formés pour accueillir et orienter le public. .

Ciné Presqu’île 4 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 99 57 actionsociale.ccas@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Ciné m’accueille Compostelle Guérande a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44