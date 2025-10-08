Ciné manga Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Ciné manga Médiathèque Lisa Bresner Nantes mercredi 8 octobre 2025.

Gratuit : oui Jeune Public

En partenariat avec OuestampesPrésentation et projection des trois premiers épisodes de la série Les Brigades immunitaires d’Akane Shimizu – 3×24 mnCet animé surprenant nous plonge dans la vie des cellules d’un corps humain, des globules rouges qui transportent l’oxygène aux globules blancs qui combattent les bactéries. Découvrez les aventures de ces héros anonymes !À partir de 12 ans

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/