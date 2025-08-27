Ciné manga Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Ciné manga Médiathèque Lisa Bresner Nantes mercredi 10 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-10 16:30 –

Gratuit : oui Jeune Public

Projection de Doctor Detective d’Ameku M.D. en partenariat avec OuestampesLa docteure de génie Takao Ameku doit faire face à des maladies et des phénomènes inexpliqués et se retrouve à enquêter sur des crimes liés à des patients. Un animé à mi-chemin entre Docteur House et Sherlock Holmes.À partir de 12 ans

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/