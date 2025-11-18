Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné manga Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Ciné manga Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Ciné manga Médiathèque Lisa Bresner Nantes mercredi 10 décembre 2025.

Ciné manga Mercredi 10 décembre, 16h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-10T16:30:00 – 2025-12-10T17:30:00
Fin : 2025-12-10T16:30:00 – 2025-12-10T17:30:00

Projection de Doctor Detective d’Ameku M.D. en partenariat avec Ouestampes
La docteure de génie Takao Ameku doit faire face à des maladies et des phénomènes inexpliqués et se retrouve à enquêter sur des crimes liés à des patients. Un animé à mi-chemin entre Docteur House et Sherlock Holmes.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Projection de « Doctor Detective » d’Ameku M.D., en partenariat avec Ouestampes.