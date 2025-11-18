Ciné manga Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Ciné manga Mercredi 10 décembre, 16h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T16:30:00 – 2025-12-10T17:30:00

Fin : 2025-12-10T16:30:00 – 2025-12-10T17:30:00

Projection de Doctor Detective d’Ameku M.D. en partenariat avec Ouestampes

La docteure de génie Takao Ameku doit faire face à des maladies et des phénomènes inexpliqués et se retrouve à enquêter sur des crimes liés à des patients. Un animé à mi-chemin entre Docteur House et Sherlock Holmes.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

