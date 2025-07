Ciné-marché de la Bintinais écomusée de la Bintinais Rennes

Ciné-marché de la Bintinais écomusée de la Bintinais Rennes dimanche 7 décembre 2025.

Ciné-marché de la Bintinais écomusée de la Bintinais Rennes Dimanche 7 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Venez rencontrer les producteurs et productrices de races locales et faire vos emplettes. Beurre, fromages, Coucou de Rennes, terrines, gwell, légumes…

Une quinzaine de producteurs et productrices de races locales vous invitent à découvrir leurs savoir-faire et leurs savoureux produits : fromages de la vache Pie-noir, beurre de la vache froment du Léon, terrines de porc de Bayeux, légumes, et bien d’autres délices.

La Cinémathèque de Bretagne projettera un programme dédié au pain.

**Au programme :**

* Marché des productrices et producteurs de races locales

(association des producteurs de coucou de Rennes, ferme de la Beucherie, ferme pédagogique Les Génissons, ferme de Kerdossen…)

* Projection par la cinémathèque de Bretagne

_Avec la Fédération des Races de Bretagne et les associations adhérentes, ainsi que la cinémathèque de Bretagne._

**En pratique :**

Dim. 7 décembre, 14h-18h.

GRATUIT.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-07T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T18:00:00.000+01:00

0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda

écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine