Ciné Mardi en français, Médiathèque Castagnéra, Talence
Entrée libre
Moment de détente et d’échanges, le Ciné mardi se décline en version française, espagnole et italienne pour ceux qui voudraient parfaire la connaissance de ces langues.
Entre comédie, polar ou drame, vous pourrez découvrir films et nouveautés sélectionnés avec soin par les bibliothécaires pour passer un agréable Ciné mardi !
Projection en français : les mardis 24 février, 21 avril et 19 mai
Projection en espagnol : les mardis 3 février, 7 avril et 2 juin
Projection en italien : les mardis 31 mars et 16 juin
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Un mardi par mois, venez assister à la projection d’un film sur grand écran dans votre médiathèque !
