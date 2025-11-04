Ciné mardi en italien Médiathèque Castagnéra Talence

Ciné mardi en italien Médiathèque Castagnéra Talence mardi 4 novembre 2025.

Ciné mardi en italien 4 novembre 2025 et 13 janvier 2026 Médiathèque Castagnéra Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T15:00:00 – 2025-11-04T17:00:00

Fin : 2026-01-13T15:00:00 – 2026-01-13T17:00:00

Moment de détente et d’échanges, le Ciné mardi se décline en version française, espagnole et italienne pour ceux qui voudraient parfaire la connaissance de ces langues.

Entre comédie, polar ou drame, vous pourrez voir ou revoir des films sélectionnés avec soin par les bibliothécaires

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]

Un mardi par mois, venez assister à la projection d’un film sur grand écran dans votre médiathèque ! cinéma films

Mairie de Talence