Ciné-marmots Le chant de la mer Théâtre du Château Eu

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu Seine-Maritime
Début : 2025-11-26 15:00:00
fin : 2025-11-26 16:30:00
2025-11-26
Gratuit Dessin animé à partir de 6 ans.
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite sœur et une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir. .
Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.fr
