Ciné-marmots Monsieur Bout-de-Bois Théâtre du Château Eu

Ciné-marmots Monsieur Bout-de-Bois

Théâtre du Château Place Isabelle d'Orléans Eu Seine-Maritime

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 15:30:00

2025-10-22

Gratuit A partir de 3 ans.

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial, avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui… .

Théâtre du Château Place Isabelle d'Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.fr

English : Ciné-marmots Monsieur Bout-de-Bois

