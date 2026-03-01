Ciné Marmouset Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Ciné Marmouset

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:30:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Projection d’un programme de courts-métrages d’animation spécialement sélectionnés par les bibliothécaires, à partir de 3 ans et pour toute la famille.

Rires, aventures et émotions garantis.

Gratuit, sur réservation .

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45 mediathequefalaise@paysdefalaise.fr

English : Ciné Marmouset

Screening of a programme of animated shorts specially selected by the librarians, for ages 3 and up and all the family.

Laughter, adventure and emotion guaranteed.

L’événement Ciné Marmouset Falaise a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Falaise Suisse Normande