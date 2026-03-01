Ciné Marmouset Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise
Ciné Marmouset Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise samedi 7 mars 2026.
Ciné Marmouset
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 15:30:00
fin : 2026-03-07 16:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Projection d’un programme de courts-métrages d’animation spécialement sélectionnés par les bibliothécaires, à partir de 3 ans et pour toute la famille.
Rires, aventures et émotions garantis.
Projection d’un programme de courts-métrages d’animation spécialement sélectionnés par les bibliothécaires, à partir de 3 ans et pour toute la famille.
Rires, aventures et émotions garantis.
Gratuit, sur réservation .
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45 mediathequefalaise@paysdefalaise.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné Marmouset
Screening of a programme of animated shorts specially selected by the librarians, for ages 3 and up and all the family.
Laughter, adventure and emotion guaranteed.
L’événement Ciné Marmouset Falaise a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Falaise Suisse Normande