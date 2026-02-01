Ciné Marmouset Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf

Ciné Marmouset

Place de la Mairie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Projection d’un programme de courts-métrages d’animation spécialement sélectionnés par les bibliothécaires.

À partir de 3 ans et pour toute la famille. Rires, aventures et émotions garantis.

Projection d’un programme de courts-métrages d’animation spécialement sélectionnés par les bibliothécaires.

À partir de 3 ans et pour toute la famille. Rires, aventures et émotions garantis.

Gratuit sur réservation .

Place de la Mairie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné Marmouset

Screening of a programme of animated shorts specially selected by the librarians.

From age 3 upwards and for all the family. Laughter, adventure and emotion guaranteed.

L’événement Ciné Marmouset Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Falaise Suisse Normande