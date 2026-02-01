Ciné Marmouset Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf
Début : 2026-02-07 15:30:00
Projection d’un programme de courts-métrages d’animation spécialement sélectionnés par les bibliothécaires.
À partir de 3 ans et pour toute la famille. Rires, aventures et émotions garantis.
Gratuit sur réservation .
Place de la Mairie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00
English : Ciné Marmouset
Screening of a programme of animated shorts specially selected by the librarians.
From age 3 upwards and for all the family. Laughter, adventure and emotion guaranteed.
