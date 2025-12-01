Ciné Matin Jack et Nancy Ciné Galaure Saint-Vallier
Bientôt les vacances de Noël !
Le Ciné Galaure vous propose un Ciné Matin mercredi 31 décembre à 10h. Au programme, le film JACK ET NANCY LES PLUS BELLES HISTOIRES DE QUENTIN BLAKE suivi d’un atelier créatif (sur réservation).
Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr
English :
Christmas vacations are just around the corner!
Ciné Galaure invites you to a Ciné Matin on Wednesday December 31 at 10am. On the program: the film JACK AND NANCY QUENTIN BLAKE’S MOST BEAUTIFUL STORIES, followed by a creative workshop (reservation required).
German :
Bald sind die Weihnachtsferien da!
Das Ciné Galaure bietet Ihnen am Mittwoch, den 31. Dezember um 10 Uhr einen Ciné Matin an. Auf dem Programm steht der Film JACK UND NANCY DIE SCHÖNSTEN GESCHICHTEN VON QUENTIN BLAKE, gefolgt von einem Kreativ-Workshop (mit Reservierung).
Italiano :
Le vacanze di Natale sono alle porte!
Il Ciné Galaure propone un Ciné Matin mercoledì 31 dicembre alle 10.00. In programma, il film JACK AND NANCY QUENTIN BLAKE’S MOST BEAUTIFUL STORIES seguito da un laboratorio creativo (su prenotazione).
Espanol :
Las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina
Ciné Galaure propone un Ciné Matin el miércoles 31 de diciembre a las 10h. En el programa, la película JACK AND NANCY QUENTIN BLAKE’S MOST BEAUTIFUL STORIES seguida de un taller creativo (previa reserva).
