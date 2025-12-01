Ciné-matin Premières neiges Ciné Galaure Saint-Vallier

Ciné-matin Premières neiges

Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier Drôme

Tarif : – – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 10:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Bientôt les vacances de Noël !

Le Ciné Galaure vous propose un Ciné Matin mercredi 24 décembre à 10h. Au programme, le film Premières neiges suivi d’un atelier créatif (sur réservation).

Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

English :

Christmas vacations soon!

Ciné Galaure invites you to a Ciné Matin on Wednesday December 24 at 10am. On the program: the film Premières neiges followed by a creative workshop (reservation required).

German :

Bald sind die Weihnachtsferien da!

Das Ciné Galaure bietet Ihnen am Mittwoch, den 24. Dezember um 10 Uhr einen Ciné Matin an. Auf dem Programm steht der Film: Premières neiges, gefolgt von einem kreativen Workshop (mit Reservierung).

Italiano :

Le vacanze di Natale sono alle porte!

Il Ciné Galaure propone un Ciné Matin mercoledì 24 dicembre alle ore 10.00. In programma: il film Premières neiges seguito da un laboratorio creativo (su prenotazione).

Espanol :

Las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina

Ciné Galaure propone un Ciné Matin el miércoles 24 de diciembre a las 10h. En el programa: la película Premières neiges seguida de un taller creativo (previa reserva).

