Ciné Matin TIMIOCHE Ciné Galaure Saint-Vallier

Ciné Matin TIMIOCHE Ciné Galaure Saint-Vallier mercredi 22 octobre 2025.

Ciné Matin TIMIOCHE

Ciné Galaure 2 ru des malles Saint-Vallier Drôme

Tarif : – – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Découvrez en famille le programme de courts métrages TIMIOCHE.

La projection sera suivie d’un atelier (sur réservation).

Film 4,5€ pour tous

Atelier 4€ par enfant

.

Ciné Galaure 2 ru des malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

English :

Discover the TIMIOCHE program of short films with your family.

The screening will be followed by a workshop (reservation required).

Film: 4.5? for all

Workshop: 4? per child

German :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie das Kurzfilmprogramm TIMIOCHE.

Im Anschluss an die Vorführung findet ein Workshop statt (Reservierung erforderlich).

Film: 4,5 ? für alle

Workshop: 4? pro Kind

Italiano :

Scoprite il programma di cortometraggi TIMIOCHE con tutta la famiglia.

La proiezione sarà seguita da un laboratorio (su prenotazione).

Film: 4,5 € per tutti

Laboratorio: 4 € per bambino

Espanol :

Descubra el programa de cortometrajes TIMIOCHE con toda la familia.

La proyección irá seguida de un taller (previa reserva).

Película: 4,5? para todos

Taller: 4? por niño

L’événement Ciné Matin TIMIOCHE Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche