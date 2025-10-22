Ciné Matin TIMIOCHE Ciné Galaure Saint-Vallier
Ciné Matin TIMIOCHE Ciné Galaure Saint-Vallier mercredi 22 octobre 2025.
Ciné Matin TIMIOCHE
Ciné Galaure 2 ru des malles Saint-Vallier Drôme
Tarif : – – 4.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Découvrez en famille le programme de courts métrages TIMIOCHE.
La projection sera suivie d’un atelier (sur réservation).
Film 4,5€ pour tous
Atelier 4€ par enfant
.
Ciné Galaure 2 ru des malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr
English :
Discover the TIMIOCHE program of short films with your family.
The screening will be followed by a workshop (reservation required).
Film: 4.5? for all
Workshop: 4? per child
German :
Entdecken Sie mit Ihrer Familie das Kurzfilmprogramm TIMIOCHE.
Im Anschluss an die Vorführung findet ein Workshop statt (Reservierung erforderlich).
Film: 4,5 ? für alle
Workshop: 4? pro Kind
Italiano :
Scoprite il programma di cortometraggi TIMIOCHE con tutta la famiglia.
La proiezione sarà seguita da un laboratorio (su prenotazione).
Film: 4,5 € per tutti
Laboratorio: 4 € per bambino
Espanol :
Descubra el programa de cortometrajes TIMIOCHE con toda la familia.
La proyección irá seguida de un taller (previa reserva).
Película: 4,5? para todos
Taller: 4? por niño
L’événement Ciné Matin TIMIOCHE Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche