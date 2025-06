Ciné-média jeunesse à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 16 juillet 2025 15:30

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi 2025-07-16 15:30:00

Votre médiathèque vous propose la projection d’un film récent sur grand écran.

Ciné-média jeunesse à Savigny-sur-Braye. Plongez dans un univers cinématographique captivant, où chaque image raconte une histoire et chaque son résonne avec émotion. .

7 Rue Hélène Boucher

Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 59 01 mediatheque.savigny@catv41.fr

English :

Your media library offers you the projection of a recent film on a big screen.

German :

Ihre Mediathek bietet Ihnen die Vorführung eines aktuellen Films auf einer großen Leinwand an.

Italiano :

La vostra mediateca vi offre la proiezione di un film recente sul grande schermo.

Espanol :

Su mediateca le ofrece la proyección de una película reciente en pantalla grande.

L’événement Ciné-média jeunesse à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye a été mis à jour le 2025-06-18 par OT de Vendome Territoires Vendomois