Ciné-méditation étugen Saint-Marcel-lès-Valence
Ciné-méditation étugen Saint-Marcel-lès-Valence mardi 14 octobre 2025.
Ciné-méditation étugen
18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14 18:00:00
fin : 2025-10-14 18:00:00
Date(s) :
2025-10-14
Le ciné-méditation est un concept créé en 2016 entre le mouvement Hartfluness et le réalisateur du documentaire En quête de sens Nathanaël Coste.
.
18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
English :
Ciné-méditation is a concept created in 2016 between the Hartfluness movement and the director of the documentary « En quête de sens » Nathanaël Coste.
German :
Die Film-Meditation ist ein Konzept, das 2016 zwischen der Hartfluness-Bewegung und dem Regisseur des Dokumentarfilms « En quête de sens » Nathanaël Coste entwickelt wurde.
Italiano :
Ciné-méditation è un concetto creato nel 2016 tra il movimento Hartfluness e il regista del documentario « En quête de sens » Nathanaël Coste.
Espanol :
Ciné-méditation es un concepto creado en 2016 entre el movimiento Hartfluness y el director del documental « En quête de sens » Nathanaël Coste.
L’événement Ciné-méditation étugen Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-17 par Valence Romans Tourisme