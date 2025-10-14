Ciné-méditation étugen Saint-Marcel-lès-Valence

Ciné-méditation étugen Saint-Marcel-lès-Valence mardi 14 octobre 2025.

Ciné-méditation étugen

18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 18:00:00

fin : 2025-10-14 18:00:00

Date(s) :

2025-10-14

Le ciné-méditation est un concept créé en 2016 entre le mouvement Hartfluness et le réalisateur du documentaire En quête de sens Nathanaël Coste.

18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

English :

Ciné-méditation is a concept created in 2016 between the Hartfluness movement and the director of the documentary « En quête de sens » Nathanaël Coste.

German :

Die Film-Meditation ist ein Konzept, das 2016 zwischen der Hartfluness-Bewegung und dem Regisseur des Dokumentarfilms « En quête de sens » Nathanaël Coste entwickelt wurde.

Italiano :

Ciné-méditation è un concetto creato nel 2016 tra il movimento Hartfluness e il regista del documentario « En quête de sens » Nathanaël Coste.

Espanol :

Ciné-méditation es un concepto creado en 2016 entre el movimiento Hartfluness y el director del documental « En quête de sens » Nathanaël Coste.

L’événement Ciné-méditation étugen Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-17 par Valence Romans Tourisme