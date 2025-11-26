Ciné-mémoire à Amboise Vers la victoire ! Amboise

1 Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.

En cette année de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette séance mettra en lumière des photographies et documents d’archives cinématographiques tournés par des

cinéastes amateurs en Touraine, en particulier à Amboise, grâce aux archives du Studio d’Hélène et Henry Mariette.

En partenariat avec la Ville d’Amboise et avec le concours de Ciclic Centre Val de Loire, en charge de la collecte, la conservation et la valorisation du patrimoine cinématographique et audiovisuel régional.

Durée 1h30

Gratuit !

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

Réservation conseillée sur www.paysloiretouraine.fr.

Ouverture de la billetterie le 5 septembre 2025. .

1 Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

