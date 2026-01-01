Ciné-Mémoire à l’Atalante

4 Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Ciné-mémoire, c'est une soirée dédiée à la (re)découverte des chefs-d'œuvre du cinéma d’hier

Ciné-mémoire, c'est une soirée dédiée à la (re)découverte des chefs-d'œuvre du cinéma d’hier. La programmation des films du patrimoine propose une nouvelle formule une présentation rapide et un débat après le film. Débat justifié par les choix de cette saison. Les films, ces objets sociaux, méritent l’intérêt par les histoires qu’ils racontent, leur forme, mais aussi par la réception que leur offre le public. Souvent mesurée en termes de succès ou d’insuccès, le temps venant parfois corriger les premières réactions. Mais certains de ces films ont parfois suscité des réactions virulentes, voire violentes, par des textes ou par des actes. Ils deviennent des marqueurs sociaux. Qu’en est-il avec le temps ? C’est ce que nous tenterons de comprendre dans ces débats.

.

4 Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ciné-mémoire is an evening dedicated to (re)discovering the masterpieces of yesterday’s cinema

L’événement Ciné-Mémoire à l’Atalante Gourdon a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Gourdon