Ciné-Mémoire Ces films qui ont fait scandale, entraîné des polémiques Gourdon
Ciné-Mémoire Ces films qui ont fait scandale, entraîné des polémiques Gourdon vendredi 21 novembre 2025.
Ciné-Mémoire Ces films qui ont fait scandale, entraîné des polémiques
Cinéma l’Atalante Gourdon Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 18:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Présenté et animé par Guy Fillion
Présenté et animé par Guy Fillion. Séance précédée par une prestation de l’école de musique de Gourdon. .
Cinéma l’Atalante Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85
English :
Presented and hosted by Guy Fillion
German :
Präsentiert und moderiert von Guy Fillion
Italiano :
Presentato e condotto da Guy Fillion
Espanol :
Presentado y conducido por Guy Fillion
L’événement Ciné-Mémoire Ces films qui ont fait scandale, entraîné des polémiques Gourdon a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Gourdon