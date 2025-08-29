Ciné-Mémoire « Le Boucher » Gourdon
Ciné-Mémoire « Le Boucher » Gourdon vendredi 29 août 2025.
Ciné-Mémoire « Le Boucher »
4 Boulevard des Martyrs Gourdon Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29 19:00:00
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-29
Ciné-mémoire, c’est une soirée dédiée à la (re)découverte des chefs-d’œuvre du cinéma d’hier
Ciné-mémoire, c’est une soirée dédiée à la (re)découverte des chefs-d’œuvre du cinéma d’hier.
Chaque séance est l’occasion de revisiter un film emblématique, de plonger dans le contexte historique de sa création, et d’en débattre ensemble à la lumière d’aujourd’hui. .
4 Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85
English :
Ciné-mémoire is an evening dedicated to (re)discovering the masterpieces of yesterday?s cinema
German :
Ciné-mémoire ist ein Abend, der der (Wieder-)Entdeckung von Meisterwerken des Kinos von gestern gewidmet ist
Italiano :
Ciné-mémoire è una serata dedicata alla (ri)scoperta dei capolavori del cinema di ieri
Espanol :
Ciné-mémoire es una velada dedicada a (re)descubrir las obras maestras del cine de ayer
L’événement Ciné-Mémoire « Le Boucher » Gourdon a été mis à jour le 2025-08-18 par OT Gourdon