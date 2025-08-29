Ciné-Mémoire « Le Boucher » Gourdon

Ciné-Mémoire « Le Boucher »

4 Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-08-29 19:00:00

2025-08-29

Ciné-mémoire, c’est une soirée dédiée à la (re)découverte des chefs-d’œuvre du cinéma d’hier.

Chaque séance est l’occasion de revisiter un film emblématique, de plonger dans le contexte historique de sa création, et d’en débattre ensemble à la lumière d’aujourd’hui. .

English :

Ciné-mémoire is an evening dedicated to (re)discovering the masterpieces of yesterday?s cinema

German :

Ciné-mémoire ist ein Abend, der der (Wieder-)Entdeckung von Meisterwerken des Kinos von gestern gewidmet ist

Italiano :

Ciné-mémoire è una serata dedicata alla (ri)scoperta dei capolavori del cinema di ieri

Espanol :

Ciné-mémoire es una velada dedicada a (re)descubrir las obras maestras del cine de ayer

