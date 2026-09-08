Informations pratiques

Montlouis-sur-Loire

Ciné-Mémoire Souvenirs d’enfance et d’école – projection de films

9 Rue de la Croix Blanche Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-30 18:00:00

fin : 2027-03-30 19:30:00

Date(s) :

2027-03-30

Vivez le patrimoine avec le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine ! Profitez de visites et d’animations autour du patrimoine. Projection de films Ciné-Mémoire Souvenirs d’enfance et d’école

PROJECTIONS DE FILMS Montlouis-sur-Loire – Espace Ligéria

CINÉ-MÉMOIRE « SOUVENIRS D’ENFANCE ET D’ÉCOLE »

Remontez le temps pour découvrir des films anciens autour de l’enfance et de l’école des années 1940 à 1980. La projection valorisera également le court-métrage « Éclats d’Enfance » du réalisateur Xavier Liébard.

En partenariat avec Ciclic Centre-Val de Loire, en charge de la collecte, la conservation et la valorisation du patrimoine cinématographique et audiovisuel régional.

Durée : 1h30

Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

La réservation, sur le site internet du Pays Loire Touraine, est vivement conseillée. .

9 Rue de la Croix Blanche Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience the heritage of the Loire-Touraine Region of Art and History! Enjoy tours and activities centered on heritage. Cin%E9-M%E9moire film screenings: Memories of Childhood and School

L’événement Ciné-Mémoire Souvenirs d’enfance et d’école – projection de films Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 37