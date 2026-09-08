Ciné-Mémoire Souvenirs d’enfance et d’école – projection de films Montlouis-sur-Loire
mardi 30 mars 2027 · Montlouis-sur-Loire
Informations pratiques
Montlouis-sur-Loire
Ciné-Mémoire Souvenirs d’enfance et d’école – projection de films
9 Rue de la Croix Blanche Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-30 18:00:00
fin : 2027-03-30 19:30:00
Date(s) :
2027-03-30
Vivez le patrimoine avec le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine ! Profitez de visites et d’animations autour du patrimoine. Projection de films Ciné-Mémoire Souvenirs d’enfance et d’école
PROJECTIONS DE FILMS Montlouis-sur-Loire – Espace Ligéria
CINÉ-MÉMOIRE « SOUVENIRS D’ENFANCE ET D’ÉCOLE »
Remontez le temps pour découvrir des films anciens autour de l’enfance et de l’école des années 1940 à 1980. La projection valorisera également le court-métrage « Éclats d’Enfance » du réalisateur Xavier Liébard.
En partenariat avec Ciclic Centre-Val de Loire, en charge de la collecte, la conservation et la valorisation du patrimoine cinématographique et audiovisuel régional.
Durée : 1h30
Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine
La réservation, sur le site internet du Pays Loire Touraine, est vivement conseillée. .
9 Rue de la Croix Blanche Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Experience the heritage of the Loire-Touraine Region of Art and History! Enjoy tours and activities centered on heritage. Cin%E9-M%E9moire film screenings: Memories of Childhood and School
L’événement Ciné-Mémoire Souvenirs d’enfance et d’école – projection de films Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 37
À voir aussi à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire)
- Visite libre de l’exposition « Deyrolle, Leçons d’anatomie », Château de la Bourdaisière, Montlouis-sur-Loire 19 septembre 2026
- Atelier de restauration patrimoine mobilier d’époque, Atelier André Lévêque, Montlouis-sur-Loire 19 septembre 2026
- Visite guidée du parc de la Bourdaisière, Château de la Bourdaisière, Montlouis-sur-Loire 20 septembre 2026
- Les « indispensables » de la rentrée littéraire, Médiathèque Stéphane Hessel, Montlouis-sur-Loire 3 octobre 2026
- Festival de la forêt et du bois Montlouis-sur-Loire 17 octobre 2026