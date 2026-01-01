CINÉ MERVEILLES LE CHÊNE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

CINÉ MERVEILLES LE CHÊNE

L’association Les Incroyables Comestibles brevinois souhaite vous enchanter devant ce film Le Chêne.

Synopsis

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume.

Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots….

Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime.

Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

Durée 1h20



Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

