Ciné Merveilles — « Le Grinch » Hôtel Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Ciné Merveilles — « Le Grinch »

Hôtel Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-22 15:00:00

fin : 2026-12-22

Date(s) :

2026-12-22

Mercredi 28 octobre à 15 h, le Ciné Chocotte projette « Hôtel Transylvanie » au salon Eiffel des Cures Marines : Dracula, sa fille Mavis et tout un hôtel de monstres attachants. Dès 6 ans, 4 € par personne, sur réservation.

Le mardi 22 décembre, à 15 h, le Salon Eiffel des Cures Marines accueille une nouvelle séance de « Ciné Merveilles » avec « Le Grinch », de Ron Howard (2000), avec Jim Carrey dans le rôle-titre.

Dans la petite ville de Chouville, tout le monde s’active joyeusement à préparer Noël, sauf le Grinch. Cette créature verte et grincheuse, qui vit reclus au sommet du mont Crumpit, déteste les fêtes et l’entrain de ses voisins. Bien décidé à leur gâcher la magie de Noël, il échafaude un plan pour leur voler leurs cadeaux et leurs décorations. Mais la gentillesse de la petite Cindy Lou pourrait bien venir bousculer ses certitudes.

Une séance familiale, à découvrir dès 6 ans.

Infos pratiques :

Date : mardi 22 décembre

Horaire : 15 h

Durée : 1 h 45

Lieu : Salon Eiffel, Cures Marines

Public : dès 6 ans

Tarif : 4 € par personne

Réservation : indispensable, à l’Office de Tourisme ou sur la billetterie en ligne. Places limitées. .

Hôtel Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Ciné Merveilles — « Le Grinch »

On Wednesday 28 October at 3 pm, Ciné Chocotte is screening *Hotel Transylvania* at the Eiffel room in Les Cures Marines: Dracula, his daughter Mavis and a whole hotel full of endearing monsters. Suitable for children aged 6 and over, €4 per person, booking required.

L’événement Ciné Merveilles — « Le Grinch » Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville