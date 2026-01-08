Ciné-mini pitchouns en attendant la neige Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Début : 2026-02-17 10:30:00
fin : 2026-02-24 11:30:00
2026-02-17 2026-02-18 2026-02-24 2026-02-25
En attendant la neige dévoile 5 films courts et singuliers de 5 réalisateurs aux univers graphiques et narratifs riches et variés.
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 bibliotheque@ste-maxime.fr
English : Ciné-mini pitchouns en attendant la neige
Waiting for the snow unveils 5 short and unique films from 5 directors with rich and varied graphic and narrative universes.
