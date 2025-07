Ciné-mini pitchouns la petite fabrique des nuages Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Ciné-mini pitchouns la petite fabrique des nuages Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime mardi 21 octobre 2025.

Ciné-mini pitchouns la petite fabrique des nuages

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Début : Mardi 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-21 11:30:00

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-28 2025-10-29

Pour ces vacances, le cinéma Le Pagnol et la Médiathèque vous invitent au grand voyage de la migration en 5 jolis courts-métrages.

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 bibliotheque@ste-maxime.fr

English : Ciné-mini pitchouns la petite fabrique des nuages

This holiday season, Le Pagnol cinema and the Médiathèque invite you to take a journey of migration in 5 delightful short films.



Because birds are great adventurers! Let’s join them on a suitcase-free flight full of surprises…

A word to the wise!



THE FILM: LA PETITE FABRIQUE DES NUAGES (2018)



Whether seen from below or above, the sky is always the stage for extraordinary spectacles. Whether you’re a migratory bird, an explorer lemur, a star hunter or a little tortoise, there’s always time to dream, with your head in the clouds!

German : Ciné-mini pitchouns la petite fabrique des nuages

In diesen Ferien laden Sie das Kino Le Pagnol und die Mediathek in fünf hübschen Kurzfilmen zur großen Reise der Migration ein.

Italiano : Ciné-mini pitchouns la petite fabrique des nuages

In occasione delle festività natalizie, il cinema Le Pagnol e la Médiathèque vi invitano a intraprendere un viaggio di migrazione in 5 deliziosi cortometraggi.



Perché gli uccelli sono grandi avventurieri! Uniamoci a loro per un volo senza valigie, pieno di sorprese…

Per i più piccoli!



IL FILM: LA PETITE FABRIQUE DES NUAGES (2018)



Che sia visto dal basso o dall’alto, il cielo è sempre teatro di spettacoli straordinari. Che tu sia un uccello migratore, un lemure esploratore, un cacciatore di stelle o una piccola tartaruga, c’è sempre tempo per sognare, con la testa tra le nuvole!

Espanol : Ciné-mini pitchouns la petite fabrique des nuages

Estas fiestas, el cine Le Pagnol y la Médiathèque le invitan a realizar un viaje migratorio a través de 5 deliciosos cortometrajes.

