CINÉ MJC SOIRÉE COUP DE COEUR DU SPECTATEUR cinéma majestic Dole

cinéma majestic Rue du Général Bethouart Dole Jura
Tarif : 6.9 – 6.9 – EUR
Début : 2025-12-17
2025-12-17
SOYEZ SYMLPAS REMBOBINEZ!
COUP DE CŒUR DU SPECTATEUR présenté par Delphine Devaux
Ce créneau de programmation vous offre la possibilité de proposer et présenter un film qui vous est précieux et que vous rêvez de voir projeté sur grand écran pour le partager avec d’autres spectateurs. .
cinéma majestic Rue du Général Bethouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com
