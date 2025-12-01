CINÉ MJC SOIRÉE COUP DE COEUR DU SPECTATEUR cinéma majestic Dole

CINÉ MJC SOIRÉE COUP DE COEUR DU SPECTATEUR

cinéma majestic Rue du Général Bethouart Dole Jura

Tarif : 6.9 – 6.9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

SOYEZ SYMLPAS REMBOBINEZ!

COUP DE CŒUR DU SPECTATEUR présenté par Delphine Devaux

Ce créneau de programmation vous offre la possibilité de proposer et présenter un film qui vous est précieux et que vous rêvez de voir projeté sur grand écran pour le partager avec d’autres spectateurs. .

cinéma majestic Rue du Général Bethouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com

English : CINÉ MJC SOIRÉE COUP DE COEUR DU SPECTATEUR

L’événement CINÉ MJC SOIRÉE COUP DE COEUR DU SPECTATEUR Dole a été mis à jour le 2025-11-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE