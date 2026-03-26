Ciné-Mo Le cinéma en roue libre Champagnac-le-Vieux
Ciné-Mo Le cinéma en roue libre Champagnac-le-Vieux mardi 7 avril 2026.
Ciné-Mo Le cinéma en roue libre
Parking du Plan d’Eau Champagnac-le-Vieux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-07
Un cinéma mobile vient à Champagnac-le-Vieux pour des séances gratuites, proposant des courts et longs métrages ainsi que des ateliers pour différents âges.
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Parking du Plan d’Eau Champagnac-le-Vieux 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 80 91 lentracte43@laposte.net
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English :
A mobile cinema comes to Champagnac-le-Vieux for free screenings, offering short and feature-length films as well as workshops for different ages.
L’événement Ciné-Mo Le cinéma en roue libre Champagnac-le-Vieux a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne