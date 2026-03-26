Cine-mo le cinéma en roue libre Frugerès-les-Mines
Cine-mo le cinéma en roue libre Frugerès-les-Mines samedi 11 avril 2026.
Cine-mo le cinéma en roue libre
Parking du stade Frugerès-les-Mines Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Un cinéma mobile près de chez vous !
Séances gratuites avec des courts et longs métrages pour tous les âges, ainsi qu’un atelier stop motion.
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Parking du stade Frugerès-les-Mines 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 50 16
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English :
A mobile cinema near you!
Free screenings of short and feature-length films for all ages, plus a stop-motion workshop.
L’événement Cine-mo le cinéma en roue libre Frugerès-les-Mines a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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