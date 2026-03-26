Cine-mo le cinéma en roue libre

Parking du stade Frugerès-les-Mines Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Un cinéma mobile près de chez vous !

Séances gratuites avec des courts et longs métrages pour tous les âges, ainsi qu’un atelier stop motion.

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Parking du stade Frugerès-les-Mines 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 50 16

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English :

A mobile cinema near you!

Free screenings of short and feature-length films for all ages, plus a stop-motion workshop.

L’événement Cine-mo le cinéma en roue libre Frugerès-les-Mines a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne