Cine-mo le cinéma en roue libre rue Jean Catinot Sainte-Florine
Cine-mo le cinéma en roue libre rue Jean Catinot Sainte-Florine jeudi 9 avril 2026.
Cine-mo le cinéma en roue libre
rue Jean Catinot Parking scolaire Jules Ferry Sainte-Florine Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-09
Un cinéma mobile près de chez vous ! Séances gratuites.
.
rue Jean Catinot Parking scolaire Jules Ferry Sainte-Florine 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 19 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A mobile cinema near you! Free screenings.
L’événement Cine-mo le cinéma en roue libre Sainte-Florine a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne