Cine-mo le cinéma en roue libre rue Jean Catinot Sainte-Florine

Cine-mo le cinéma en roue libre

rue Jean Catinot Parking scolaire Jules Ferry Sainte-Florine Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-09

Un cinéma mobile près de chez vous ! Séances gratuites.

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rue Jean Catinot Parking scolaire Jules Ferry Sainte-Florine 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 19 78

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English :

A mobile cinema near you! Free screenings.

L’événement Cine-mo le cinéma en roue libre Sainte-Florine a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne