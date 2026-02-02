Ciné-Mômes Au fil de l’eau au Cinéma le Plaza Cinéma Le Plaza Marmande

Ciné-Mômes Au fil de l’eau au Cinéma le Plaza

Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Ciné-Mômes Au fil de l’eau au Cinéma le Plaza

Ciné-Mômes Au fil de l’eau au Cinéma le Plaza

Dès 3/4 ans. .

Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 21 32 cinema.leplaza@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-Mômes Au fil de l’eau au Cinéma le Plaza

Ciné-Mômes Au fil de l’eau at Cinéma le Plaza

L’événement Ciné-Mômes Au fil de l’eau au Cinéma le Plaza Marmande a été mis à jour le 2026-01-31 par OT Val de Garonne