Ciné-Mômes Au fil de l’eau Cinéma Liberty Monsempron-Libos
Ciné-Mômes Au fil de l’eau Cinéma Liberty Monsempron-Libos mardi 7 avril 2026.
Ciné-Mômes Au fil de l’eau
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Ciné-Mômes musical avec Etienne Roux de la Cie Les bruits sonnants.
Traverser les plus grands océans, voyager le long d’une rivière ou encore dégringoler du ciel même la plus petite des gouttes d’eau peut vivre de grandes aventures ! Et elle peut faire de drôles de rencontres…
A partir de 3 ans.
Ciné-Mômes musical avec Etienne Roux de la Cie Les bruits sonnants.
Traverser les plus grands océans, voyager le long d’une rivière ou encore dégringoler du ciel même la plus petite des gouttes d’eau peut vivre de grandes aventures ! Et elle peut faire de drôles de rencontres…
A partir de 3 ans. .
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr
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English : Ciné-Mômes Au fil de l’eau
Musical Ciné-Mômes with Etienne Roux from Cie Les bruits sonnants.
Crossing the world’s oceans, traveling down a river or tumbling from the sky: even the smallest drop of water can have great adventures! And it can meet some funny people…
From age 3.
L’événement Ciné-Mômes Au fil de l’eau Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Villeneuve Vallée du Lot