Bains-sur-Oust

Ciné-Mômes

1 Place Nominoë Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 16:30:00

fin : 2026-04-21 17:45:00

Date(s) :

2026-04-21

Pendant les vacances scolaires, la médiathèque de Bains sur Oust propose une projection jeune public

– le mardi 14 avril à 16h30 à partir de 4 ans.

– le mardi 21 avril à 16h30 à partir de 8 ans

Venez découvrir ou redécouvrir un film sélectionné par l’équipe de la médiathèque. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

Pour des questions de droit, la médiathèque n’est pas autorisée à communiquer les titres des films projetés. .

1 Place Nominoë Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 91 61 80

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English :

L’événement Ciné-Mômes Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DE REDON