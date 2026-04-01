Ciné-Mômes Bains-sur-Oust
Ciné-Mômes Bains-sur-Oust mardi 21 avril 2026.
Bains-sur-Oust
Ciné-Mômes
1 Place Nominoë Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 16:30:00
fin : 2026-04-21 17:45:00
Date(s) :
2026-04-21
Pendant les vacances scolaires, la médiathèque de Bains sur Oust propose une projection jeune public
– le mardi 14 avril à 16h30 à partir de 4 ans.
– le mardi 21 avril à 16h30 à partir de 8 ans
Venez découvrir ou redécouvrir un film sélectionné par l’équipe de la médiathèque. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Pour des questions de droit, la médiathèque n’est pas autorisée à communiquer les titres des films projetés. .
1 Place Nominoë Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 91 61 80
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English :
L’événement Ciné-Mômes Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DE REDON
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