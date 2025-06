CINÉ MÔMES BEURK ! – ESPACE SAINT-MICHEL Aurignac 29 juin 2025 16:00

CINÉ MÔMES BEURK ! ESPACE SAINT-MICHEL 7 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Ciné Donjon donne rendez-vous à son jeune public pour un après-midi détente en famille.

Programme de 5 courts-métrages d’animation :

L’IMBECQUÉ de Hugo Glavier (France, 2017, 5′) Un bec, ça ne fait pas grand chose. À peu de choses près, on s’en passerait. Mais quand le monde tourne sur le bec, l’Imbecqué s’en retrouve bien embêté.

DANS LA NATURE de Marcel Barelli (Suisse, 2021, 5′) Dans la nature, un couple c’est un mâle et une femelle. Enfin, pas toujours! Un couple c’est aussi une femelle et une femelle. Ou un mâle et un mâle. Vous l’ignoriez peut-être, mais l’homosexualité n’est pas qu’une histoire d’humains.

COWBOY de Kevin d’Anna Lund Konnerup (Danemark, 2022, 6′) Dans l’immensité du Far West, un cow-boy tranquille et sans histoire, Kevin, se repose près d’un feu de camp avec son fidèle cheval. Après avoir traversé de vastes contrées sauvages, ils sont sur le point d’atteindre leur but: retrouver la mystérieuse femme qui a écrit une lettre d’amour à Kevin. Bien qu’il brûle d’impatience à l’idée de cette rencontre, Kevin commence à comprendre que l’amour peut parfois réserver des surprises inattendues.

LE GRAND SAUT de Martina Doll, Anaïs Dos, Coline Reverbel, Kenzo Talma, Edgard Vernier, Lisa Vlaine (France, 2023, 8′) Une petite fille passe ses vacances à la plage avec son petit frère. Mais soudain, c’est le coup de foudre pour un garçon mystérieux qu’elle aperçoit au loin.

BEURK ! de Loïc Espuche (France, 2023, 13′ ) Beurk ! Les bisous sur la bouche, c’est dégoûtant! En plus, ça se voit de loin: quand quelqu’un veut faire un bisou, ses lèvres scintillent en rose fluo. Et le petit Léo, comme les autres enfants de la colonie de vacances, se moque des amoureux. Mais ce qu’il n’a dit à aucun de ses copains, c’est que sa bouche, elle aussi, s’est mise à briller de mille feux, et qu’en réalité, les bisous, il a très envie d’essayer…

Durée 0h45 min

Tout public

A partir de 6 ans 4 .

ESPACE SAINT-MICHEL 7 Rue Saint-Michel

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie cinedonjon@gmail.com

English :

Ciné Donjon welcomes its young audiences for a relaxing afternoon with the whole family.

German :

Ciné Donjon verabredet sich mit seinem jungen Publikum zu einem entspannten Nachmittag mit der ganzen Familie.

Italiano :

Il Ciné Donjon invita il suo pubblico giovane a trascorrere un pomeriggio rilassante in famiglia.

Espanol :

Ciné Donjon invita a su público joven a pasar una tarde relajada en familia.

