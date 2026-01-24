Ciné-mômes Place José Bès Casteljaloux

Ciné-mômes

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Tu viens, on joue ? est une adaptation du solo Il s’agit d’agir de la violoncelliste Julie LÄDERACH, du Collectif TUTTI.

Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, cette performance d’une durée de 15 minutes a été créée en 2024 pour introduire la diffusion du film d’animation Une guitare à la mer de Sophie Roze, dans le cadre du dispositif Minokino, organisé par les Cinémas de Proximité de la Gironde.

Ce solo fait désormais partie du répertoire du Collectif Tutti et peut être joué en première partie d’autres oeuvres cinématographiques. Du pizzicato à l’arco, de la main à l’archet, les cordes sonnent et résonnent dans toutes les oreilles, petites et grandes. Ce n’est pas une guitare, ce n’est pas une contrebasse, c’est… un violoncelle ! Bienvenue dans cette bulle musicale où vous allez découvrir le violoncelle sous toutes ses facettes. .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodysee@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-mômes

L’événement Ciné-mômes Casteljaloux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne