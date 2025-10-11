Ciné-Mômes Cycle « en forêt » Amilly

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

3 films pour s’égarer joyeusement en forêt, lieu d’histoires fabuleuses. La forêt, c’est le foisonnement de la végétation, des animaux de toutes sortes mais c’est aussi un lieu de mystère, cadre de légendes et d’histoires merveilleuses. Projection de longs-métrages. Film 2/3. À partir de 5 ans, entrée libre et gratuite. .

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

English :

Ciné-Mômes « In the forest » cycle

German :

Ciné-Mômes Zyklus « en forêt » (Im Wald)

Italiano :

Ciné-Mômes Serie « Nella foresta

Espanol :

Ciné-Mômes Serie « En el bosque

