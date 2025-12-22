Ciné-mômes cycle en voyage 1/3, Amilly

Ciné-mômes cycle en voyage 1/3

35 Rue des Droits de l'Homme Amilly Loiret

2026-01-10 17:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Tenez vous prêts pour des périples plein de rebondissements !

Le voyage est propice à l’aventure et à la découverte. En tramway ou en avion, dans l’espace ou sur la mer, tenez vous prêts pour des périples plein de rebondissements où les rencontres et l’étonnement donneront tout leur sens au voyage.

Cycle de courts-métrages. À partir de 3 ans, entrée libre et gratuite. .

45200

Ciné-mômes en voyage cycle 1/3

