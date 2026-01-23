Ciné-mômes Cycle en voyage 2/3 Amilly
Ciné-mômes Cycle en voyage 2/3
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Début : 2026-02-14 17:00:00
2026-02-14
Le voyage est propice à l’aventure et à la découverte. En tramway ou en avion, dans l’espace ou sur la mer, tenez-vous prêts pour des périples pleins de rebondissements où les rencontres et l’étonnement donneront tout leur sens au voyage.
Cycle de courts-métrages. À partir de 3 ans, entrée libre et gratuite. .
56 Rue des Droits de l'Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire
