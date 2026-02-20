Ciné-mômes Cycle en voyage 3/3 Amilly

Ciné-mômes Cycle en voyage 3/3

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Début : 2026-03-14 17:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Le voyage est propice à l’aventure et à la découverte. En tramway ou en avion, dans l’espace ou sur la mer, tenez-vous prêts pour des périples pleins de rebondissements où les rencontres et l’étonnement donneront tout leur sens au voyage.

Cycle de courts-métrages. À partir de 3 ans, entrée libre et gratuite. .

