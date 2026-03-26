Ciné Mômes Médiathèque Échillais
Ciné Mômes Médiathèque Échillais samedi 11 avril 2026.
Ciné Mômes
Médiathèque 4 place de Verdun Échillais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Viens profiter d’une séance de projection de films d’animation, pour un temps d’écran tout en poésie.
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Médiathèque 4 place de Verdun Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 16 55 mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr
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English : Kids’ Cinema
Come and enjoy a screening of animated films, for a poetic screen time.
L’événement Ciné Mômes Échillais a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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