Ciné Mômes Médiathèque Échillais

Ciné Mômes

Médiathèque 4 place de Verdun Échillais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Viens profiter d’une séance de projection de films d’animation, pour un temps d’écran tout en poésie.

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Médiathèque 4 place de Verdun Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 16 55 mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr

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English : Kids’ Cinema

Come and enjoy a screening of animated films, for a poetic screen time.

L’événement Ciné Mômes Échillais a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan