Ciné-Mômes Jason et les Argonautes Armentières

Ciné-Mômes Jason et les Argonautes

Rue Paul Pouchain Armentières Armentières Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Tu as entre 7 et 12 ans ? Tu aimes découvrir le cinéma et en parler ? Ce nouveau Ciné club est fait pour toi ! Viens assister au film Jason et les Argonautes dans l’auditorium de la médiathèque puis participe à une discussion après la projection.

Rue Paul Pouchain Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France +33 3 61 76 04 63 albatros@ville-armentieres.fr

English :

Are you between 7 and 12 years old? Do you like discovering and talking about cinema? Then this new Ciné Club is for you! Come and watch the film Jason and the Argonauts in the mediatheque auditorium, then take part in a discussion after the screening.

