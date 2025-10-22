Ciné-mômes Les Toutes Petites Créatures Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

Ciné-mômes Les Toutes Petites Créatures Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne mercredi 22 octobre 2025.

Ciné-mômes Les Toutes Petites Créatures

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes. À travers le jeu, ces petites créatures en pâte à modeler découvrent avec amusement le monde qui les entoure. L’humour est au cœur de ce programme…

Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes. À travers le jeu, ces petites créatures en pâte à modeler découvrent avec amusement le monde qui les entoure. L’humour est au cœur de ce programme, abordant avec légèreté des thèmes tels que la découverte de l’autre, le travail d’équipe, l’empathie et la tolérance. .

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

English : Ciné-mômes Les Toutes Petites Créatures

A garden full of mysteries, raindrops forming an ephemeral community, a funny, colorful oasis or shepherdesses dancing with the clouds? Cinema is sometimes there to remind us that there are plenty of reasons to marvel and dream all around us…

German : Ciné-mômes Les Toutes Petites Créatures

Zusammenstellung von vier Kurzfilmen: DER FUCHS UND DER WAL, JONAS UND DAS MEER, HOME SWEET HOME, DER TRAUM VON SAM.

Italiano :

Seguite le avventure di Rosa, Blu, Arancione, Giallo e Verde, un gruppo di piccole creature divertenti e accattivanti. Queste piccole creature di argilla scoprono giocosamente il mondo che le circonda. L’umorismo è al centro di questo programma…

Espanol : Ciné-mômes Les Toutes Petites Créatures

¿Un jardín lleno de misterios, gotas de lluvia formando una comunidad efímera, un oasis divertido y colorido o pastoras bailando con las nubes? A veces, el cine está ahí para recordarnos que hay muchos motivos para maravillarse y soñar a nuestro alrededor…

L’événement Ciné-mômes Les Toutes Petites Créatures Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-10-13 par OT du Pays de Lauzun