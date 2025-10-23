Ciné-Mômes Les toutes petites créatures Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Ciné-Mômes Les toutes petites créatures Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot jeudi 23 octobre 2025.

Ciné-Mômes Les toutes petites créatures

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Ciné-Conte musical par Jean-Pierre Avinent.

Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes.

Avec Jean Pierre, Créaturologue, avant et après le film, nous créerons ensemble et en musique des créatures toutes en émotions.

Ciné-Conte musical par Jean-Pierre Avinent.

Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes.

Avec Jean Pierre, Créaturologue, avant et après le film, nous créerons ensemble et en musique des créatures toutes en émotions. .

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr

English : Ciné-Mômes Les toutes petites créatures

Ciné-Conte musical by Jean-Pierre Avinent.

Follow the adventures of Rose, Blue, Orange, Yellow and Green, a group of funny, endearing little creatures.

Before and after the film, Créaturologue Jean Pierre and I will create emotional creatures together, to music.

German : Ciné-Mômes Les toutes petites créatures

Musikalische Ciné-Conte von Jean-Pierre Avinent.

Folgen Sie den Abenteuern von Rose, Blau, Orange, Gelb und Grün, einer Gruppe von sehr kleinen, lustigen und liebenswerten Kreaturen.

Mit Jean Pierre, einem Kreaturologen, werden wir vor und nach dem Film gemeinsam und mit Musik emotionale Kreaturen erschaffen.

Italiano :

Musical Ciné-Conte di Jean-Pierre Avinent.

Seguite le avventure di Rose, Blu, Arancio, Giallo e Verde, un gruppo di piccole creature divertenti e accattivanti.

Con Jean Pierre, Créaturologue, prima e dopo il film, lavoreremo insieme per creare creature emozionali.

Espanol : Ciné-Mômes Les toutes petites créatures

Musical Ciné-Conte de Jean-Pierre Avinent.

Sigue las aventuras de Rosa, Azul, Naranja, Amarillo y Verde, un grupo de pequeñas criaturas divertidas y entrañables.

Con Jean Pierre, Créaturologue, antes y después de la película, trabajaremos juntos para crear criaturas emotivas.

L’événement Ciné-Mômes Les toutes petites créatures Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Villeneuve Vallée du Lot