Ciné-Mômes Mon beau sapin Cinéma Les Montreurs d’Images Agen

Ciné-Mômes Mon beau sapin

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Une comptine qui annonce l’arrivée de Noël et de l’hiver, un cactus qui rêve de devenir sapin, un loup qui cherche sa bonne étoile, deux oiseaux qui se chamaillent un cadeau et un sapin qui prend feu ! Cinq histoires en guirlande pour illuminer le cœur des enfants.

Proposé par Ecrans 47.

Séance suivie (ou précédée) d’un goûter offert.

Une comptine qui annonce l’arrivée de Noël et de l’hiver, un cactus qui rêve de devenir sapin, un loup qui cherche sa bonne étoile, deux oiseaux qui se chamaillent un cadeau et un sapin qui prend feu ! Cinq histoires en guirlande pour illuminer le cœur des enfants. .

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 04 54 administration@lesmontreursdimages.com

English : Ciné-Mômes Mon beau sapin

This year, Christmas should be perfect.

Except that with Shaun and his flock of friends, nothing ever goes according to plan?

On your marks, get set, sheep!

L’événement Ciné-Mômes Mon beau sapin Agen a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Destination Agen