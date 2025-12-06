Ciné-mômes Mon beau sapin Place José Bès Casteljaloux

Ciné-mômes Mon beau sapin

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Film suivi d’un goûter de Noël .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodysee@orange.fr

