Ciné mômes Mon beau sapin Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Ciné goûter avec le programme de courts-métrages Mon beau sapin (36 minutes, 5 courts-métrages).
Projection suivie d’un goûter Bio offert par la Biocoop de Bias et l’association l’Ecran livradais.
Tout public, dès 3 ans.
En partenariat avec Ecrans 47.
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
English : Ciné mômes Mon beau sapin
Ciné goûter with the short film program Mon beau sapin (36 minutes, 5 short films).
Screening followed by an organic snack offered by Biocoop Bias and the Ecran Livradais association.
Open to all, ages 3 and up.
In partnership with Ecrans 47.
German : Ciné mômes Mon beau sapin
Ciné goûter mit dem Kurzfilmprogramm Mon beau sapin (36 Minuten, 5 Kurzfilme).
Vorführung mit anschließendem Bio-Snack, angeboten von der Biocoop de Bias und dem Verein l’Ecran livradais.
Für alle Altersgruppen ab 3 Jahren.
In Partnerschaft mit Ecrans 47.
Italiano :
Ciné goûter con il programma di cortometraggi Mon beau sapin (36 minuti, 5 cortometraggi).
Proiezione seguita da una merenda biologica offerta dalla Biocoop di Bias e dall’associazione Ecran Livradais.
Adatto a tutte le età, dai 3 anni in su.
In collaborazione con Ecrans 47.
Espanol : Ciné mômes Mon beau sapin
Ciné goûter con el programa de cortometrajes Mon beau sapin (36 minutos, 5 cortometrajes).
Proyección seguida de una merienda ecológica ofrecida por el Biocoop de Bias y la asociación Ecran Livradais.
Para todos los públicos, a partir de 3 años.
En colaboración con Ecrans 47.
