Ciné mômes Montfort-sur-Meu

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Projection surprise à la médiathèque Lagirafe le vendredi 29 août de 15h à 16h.

Âge 6 ans et +

Accès libre .

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92

