Ciné mômes Montfort-sur-Meu
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2025-08-29 15:00:00
fin : 2025-08-29 16:00:00
2025-08-29
Projection surprise à la médiathèque Lagirafe le vendredi 29 août de 15h à 16h.
Âge 6 ans et +
Accès libre .
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92
