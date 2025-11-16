Ciné-Mômes Pat et Mat un dernier tour de vis au Cinéma Rex Rue du Maréchal Foch Tonneins

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

2025-11-16

Dès 3 ans.   .

Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 38 91  cinerextonneins@wanadoo.fr

English : Ciné-Mômes Pat et Mat un dernier tour de vis au Cinéma Rex

Ciné-Mômes Pat et Mat un dernier tour de vis at Cinéma Rex

German : Ciné-Mômes Pat et Mat un dernier tour de vis au Cinéma Rex

Kinderkino Pat et Mat un dernier tour de vis im Cinéma Rex

Italiano :

Ciné-Mômes Pat et Mat un dernier tour de vis al Cinéma Rex

Espanol : Ciné-Mômes Pat et Mat un dernier tour de vis au Cinéma Rex

Ciné-Mômes Pat et Mat un dernier tour de vis en el Cinéma Rex

