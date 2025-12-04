Ciné-Mômes Rétrospective Charlie Chaplin Le Cirque Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Ciné-Mômes Rétrospective Charlie Chaplin Le Cirque

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Rétrospective Charlie Chaplin proposée par Ecrans 47 dans le cadre du Festival Mondoclowns.

En fuyant la police, un vagabond se retrouve sur la piste d’un cirque. Ses étourderies provoquent l’hilarité du public et incitent le directeur de l’établissement à l’embaucher comme clown..

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

English : Ciné-Mômes Rétrospective Charlie Chaplin Le Cirque

Charlie Chaplin retrospective presented by Ecrans 47 as part of the Mondoclowns Festival.

On the run from the police, a vagrant stumbles upon a circus ring. His clumsy antics arouse the hilarity of the audience, prompting the circus manager to hire him as a clown…

